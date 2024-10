Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED Bevor es Winter wird: Neuwieds schönste Ecken erkunden – Stadtführungen entdecken Innenstadtkirchen, Deichstadtweg und den Alten Friedhof

Kalt, nass, grau und ungemütlich – das sind die ersten Wörter, die vielen von uns in den Sinn kommen, wenn wir an den November denken. Doch wer sich davon nicht schrecken lässt und sich mit warmer Winterkleidung, kuscheligem Schal und gefütterten Schuhen vor die Tür wagt, um den Widrigkeiten des Novemberwetters zu trotzen, der kann in Neuwied eine Menge entdecken. Denn bevor die Stadtführungssaison in Kürze in die Winterpause geht, hat die städtische Tourist-Information (TI) am ersten Novemberwochenende noch einmal drei spannende Führungsangebote im Programm.

Den Anfang macht am Samstag, 2. November, die Führung „Kirchen und Religionsgemeinschaften“. Da Neuwied in einer Zeit, in der religiöse Verfolgung in Deutschland und Europa die Norm darstellte, Menschen aller Glaubensrichtungen einen sicheren Hafen bot, siedelten sich in der Deichstadt ab dem 17. Jahrhundert zahlreiche Gemeinden religiöser Minderheiten an. Die Spuren dieser religiösen Vielfalt sind auch im heutigen Neuwied noch gut sichtbar und werden bei der um 14 Uhr vor dem Schloss startenden Führung durch die Neuwieder Innenstadt verfolgt.

Einen Tag später können Deichstadtentdecker gleich zwischen zwei TI-Angeboten wählen: Schon um 11 Uhr treffen sich am Sonntag, 3. November, die Teilnehmenden der Führung über den Alten Friedhof in der Julius-Remy-Straße. Der Alte Friedhof steht sinnbildlich für das harmonische Zusammenleben verschiedener religiöser Gruppen in Neuwied, denn: Ab 1783 wurden hier Gläubige aller Konfessionen beigesetzt. Heute steht der gesamte Friedhof unter Denkmalschutz und bildet eine verwunschene, grüne Oase der Ruhe in der Neuwieder Innenstadt. Sehenswert ist neben den vielen alten und kunstvollen Grabmälern auch das Friedhofsgärtnerhaus.

Wen es raus aus der Stadt zieht, der kann sich am Sonntag, 3. November, ab 14 Uhr einer Gruppe beim Spaziergang auf dem Deichstadtweg anschließen. Vom Engerser Bahnhof verläuft die Tour den Deich entlang, vorbei am Biotop „Engerser Feld“ und über das Hafengelände zum Pegelturm. Unterwegs erfahren Mitwandernde Wissenswertes über die Hochwasser in Engers und den Hafen der Flusspioniere. Unterwegs besteht die Möglichkeit der Einkehr zu Kaffee und Kuchen.

Für alle Stadtführungen gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Diese kann telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 vorgenommen werden. Foto: Archiv BK – Marlies Becker