Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Generationenkino bringt Jung und Alt zusammen – Französische Komödie über die Wichtigkeit der kleinen Dinge

Bereits seit vielen Jahren bildet das Generationenkino in Neuwied den perfekten Rahmen, um mit Menschen jeden Alters zusammenzukommen und in einen generationenübergreifenden Austausch zu treten. Der Clou an der durch den Neuwieder Seniorenbeirat ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe: Vor dem Filmbeginn kommen alle Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen zusammen. Die gezeigten Filme sind aus dem Leben gegriffen und die dort verhandelten Themen für Jung und Alt gleichermaßen zugänglich.

Am Dienstag, 29. Oktober, stehen im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, die „kleinen Dinge“ im Mittelpunkt: Als Lehrerin und Bürgermeisterin in einem 400-Seelen-Dorf in der französischen Bretagne ist Alice eigentlich schon mehr als ausgelastet. Als der eigensinnige Émile sich dann auch noch in den Kopf setzt, mit seinen 65 Jahren doch noch Lesen und Schreiben zu lernen und unaufgefordert in ihrer Klasse erscheint, steht das Fass kurz vor dem Überlaufen. Doch es kommt noch dicker, denn auf einmal steht die Schließung der Dorfschule im Raum. Nun müssen sich alle zusammenraufen, um mit vereinten Kräften gegen die drohende Katastrophe anzukämpfen.

Die Vorstellung der französischen Komödie „Es sind die kleinen Dinge“ startet um 16 Uhr, Teilnehmende am Generationenkino können sich jedoch wie gewohnt schon ab 15 Uhr zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen im Metropol-Kino einfinden. Karten für das Generationenkino kosten 12 Euro und sind nur im Vorverkauf bis drei Tage vor der Veranstaltung online unter www.kinoneuwied.de oder zu den Kassenöffnungszeiten im Metropol- und im Schauburg-Kino erhältlich.