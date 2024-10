Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

KREIS NEUWIED Taufrisch: Das Heimatjahrbuch 2025 ist da! – Landrat Hallerbach: Seit 100 Jahren ein Standardwerk für den Kreis Neuwied – Ab sofort bei Verwaltungen und im Handel erhältlich

Hundert Jahre alt und dabei jung geblieben: Im idyllischen Isenburg konnte Landrat Achim Hallerbach jetzt gemeinsam mit den Autoren und dem Redaktionsteam um Dr. Reinhard Lahr sowie dem 1. Kreisbeigeordneten Philipp Rasbach mit dem Heimat-Jahrbuch 2025 des Landkreises Neuwied die Jubiläumsausgabe vorstellen. In diesem Jahr jährt sich die Herausgabe der bis 1970 „Heimatkalender“ genannten Schriftenreihe in der Tat zum 100. Mal. Die langjährige Federführung von Dr. Lahr in Lektorat und Bebilderung des Jahrbuches hob der Landrat besonders hervor.

„Unser Heimatjahrbuch ist ein taufrischer Klassiker, in dem Verbundenheit zur Heimat seit einem Jahrhundert schwarz auf weiß nachzulesen ist“, lobt Landrat Hallerbach das regionale Standardwerk. Dessen aktuelles Cover ziert ein aus südwestlicher Richtung eingefangener Blick auf das idyllisch gelegene Ensemble der Isenburg und der katholischen Kirche St. Katharina.

Dass die Ruinen der zweitältesten Burganlage des Landkreises erhalten- und für die Nachwelt konserviert werden, ist dem Freundeskreis der Isenburg zu verdanken, der im kommenden Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblickt. Seit seiner Gründung treibt der Freundeskreis mit viel Engagement und Herzblut sowie maßgeblich finanziert durch Beihilfen des Landes und Bundes die Instandsetzung der einzelnen Bauteile voran. Im Kalendarium sind auch die übrigen Schlösser und Burgen des Landkreises abgebildet, allerdings nicht in ihrem aktuellen Erscheinungsbild, sondern als alte Ansichten des 17. bis 19. Jahrhunderts, vornehmlich in Form von Kupferstichen.

Besondere Entwicklungen und Ereignisse zwischen Juli 2023 und Juli 2024 lässt dann der fast schon traditionelle Jahresrückblick noch einmal Revue passieren. Den hat erneut Jörg Niebergall zusammengestellt und maßgeblich bebildert. Schließlich enthält der literarische Regionalklassiker die Kurzporträts der Bürger, die seit Erscheinen des vorigen Jahrbuchs für ihre langjährige Tätigkeit im Einsatz fürs Allgemeinwohl geehrt wurden: Drei durch die Verdienstmedaille und Acht mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

Mit einer Auflagenhöhe von knapp 2.300 Exemplaren zählt das 448 Seiten starke Heimat-Jahrbuch zur bemerkenswertesten Lektüre seiner Art in Rheinland-Pfalz. Als reiches Kompendium heimatkundlicher, aktueller wie historischer Beiträge gibt es in altbewährter Form Einblick in die Kreis- und Stadtgeschichte.

Obgleich die Papier- und Energiepreise sich mehr als verdoppelt haben, hat der Kreis das Preisniveau der letzten Jahre gehalten und verkauft das Buch ab sofort für 8 Euro bei den Buch- und Zeitschriftenläden; es kann aber auch in den Bürgerbüros der Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen sowie selbstverständlich direkt im Bürgerbüro des Kreishauses sowie im Roentgen-Museum erworben werden. Größere Mengen können dort unter 02631/803-379 geordert werden. Bei Bestellungen von mehr als zehn Exemplaren gibt es einen Vorzugspreis von 7,50 Euro.

„Unser Heimatjahrbuch ist seit einem Jahrhundert eine reine Herzensangelegenheit. Lesen sie es bitte gerne schwarz auf weiß nach“, hofft Landrat auf entsprechende Resonanz.

Foto: Hundert Jahre alt und dabei jung geblieben: Im idyllischen Isenburg konnte Landrat Achim Hallerbach jetzt gemeinsam mit den Autoren und dem Redaktionsteam um Dr. Reinhard Lahr mit dem Heimat-Jahrbuch 2025 des Landkreises Neuwied die Jubiläumsausgabe vorstellen. Foto: Thomas Herschbach