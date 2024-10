Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 von wwa

RENGSDORF – Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet neuen Wärmepumpen-Angebots-Check an. Angebote für Wärmepumpen richtig verstehen und bewerten

Nach den langen Diskussionen rund um das neue Gebäudeenergiegesetz ist die Verunsicherung vieler Verbraucher nach wie vor groß. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Einbau von Wärmepumpen. Klar ist, dass Wärmepumpen zukünftig aufgrund ihrer hohen Effizienz eine tragende Rolle in der Gebäudebeheizung spielen werden. Bei einem geplanten Heizungstausch ist es für viele Verbraucher jedoch sehr schwer, alle Details eines vorgelegten Angebots zu verstehen und zu bewerten. Die Qualität und Vollständigkeit von Angeboten ist aber nicht nur im Hinblick auf die Gesamtkosten relevant, sondern auch für einen effizienten Betrieb. Hier will die Energieberatung der Verbraucherzentrale mit ihrem neuen Wärmepumpen-Angebots-Check für mehr Transparenz sorgen.

Ratsuchende füllen einen Datenbogen aus und senden diesen zusammen mit dem zu prüfenden Angebot per E-Mail an die Verbraucherzentrale. Die Energieberater werten die Unterlagen aus und vereinbaren anschließend einen Termin für eine Videoberatung, bei der die Details erläutert werden. Anschließend erhalten die Verbraucher zwei Dokumente zurück: das mit Markierungen versehene Angebot und einen tabellarischen Überblick über die wichtigsten technischen Daten des Angebots und deren Bewertung. Den Datenbogen, die E-Mail-Adresse sowie weitere Informationen findet man auf der Internetseite der Energieberatung unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/WP-Angebote

Der kostenlose Wärmepumpen-Angebots-Check richtet sich an Verbraucher in Rheinland-Pfalz. Für alle anderen Fragen rund um das Thema Energieeinsparung können Termine in über 70 Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz vereinbart werden. Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, 14. November; Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. OG (Aufzug vorhanden). Dierdorf: Donnerstag, den 28. November in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 DG (Aufzug vorhanden). Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter: 0 26 89 / 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale 0800 60 75 600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr