19. Oktober 2024

ALTENKIRCHEN – Selbstverteidigung für Frauen – Kurs im Haus Felsenkeller.

Selbstverteidigung wird im aktuellen Bildungsprogramm, dass das Bildungsteam im Felsenkeller zweimal pro Jahr herausgibt, speziell für unterschiedliche Zielgruppen angeboten. Nun startet ein Kurs, der sich speziell an Frauen richtet.

Im Leben kommt es nur sehr selten zu Situationen, in denen man sich körperlich verteidigen muss. Wenn aber so ein Fall eintreten sollte, dann sollten man vorbereitet sein. Und genau darauf liegt der Fokus in diesem Kurs: auf den Grundlagen der Selbstverteidigung. Dazu gehören ein sicheres Auftreten, die Fähigkeit ein Bewusstsein für Distanzen & Gefahren zu schaffen und Grenzen zu setzen. Und, wenn es sein muss, körperlichen Widerstand zu leisten. Wie das am effizientesten funktioniert und welche einfachen Techniken dafür zu lernen sind, wird hier in einem geschützten Rahmen vermittelt und erprobt. Dieser Kurs ist für Frauen ab 15 Jahren und unabhängig von ihrer Kondition und Erfahrung geeignet. Dieser Intensivkurs wird in kurzer Zeit die wesentlichen Techniken und Fähigkeiten vermitteln. Das muss man als Imulserlebnis verstehen, in dem man alles mitnimmt, was es zu „wissen“ gibt. Durch regelmäßiges Üben und konstantes Training kann dieses Wissen im Alltag zu hilfreichen Werkzeugen werden.

Das Kurskonzept sieht bewusst fünf eng aufeinander folgende Termine vor, um das Wesentliche intensiv verinnerlichen zu können. Eine Teilnahme macht aber auch wiederholt oder mit Vorkenntnissen Sinn. Nichts geht besser in Fleisch und Blut über als regelmäßig Wiederholtes. Bei ausreichendem Interesse lässt sich ein regelmäßiges Angebot aus diesem Intensivkurs entwickeln. Selbstverteidigung erfordert keine komplizierten Techniken, sondern einen klaren Blick und ein sicheres Ziel. Am Mittwoch, dem 6. November geht es los und bis zum 4. Dezember wird regelmäßig von 18:30 bis 20 Uhr trainiert. Die Gebühr beträgt 65 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.