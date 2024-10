Veröffentlicht am 18. Oktober 2024 von wwa

KIRCHEN – Mit dem „Blauen Klaus“ durchs Naheland

Die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. hatten zu einem Ausflug an die Nahe eingeladen und 35 Reiselustige waren dem Aufruf bei herrlichem Wanderwetter gefolgt.

Schon seit vielen Jahren hat sich die Kombination aus Wanderung und Rahmenprogramm bei der „Siegperle“ bewährt, so auch diesmal. Am frühen Vormittag setzte sich der Bus in Kirchen mit den Wanderfreunden in Bewegung. Erstes Ziel der Internationale Wandertag des FSV 1917 Bretzenheim e. V. Nach dem Frühstück ging es vom Start- und Zielpunkt, der Kronenberghalle, dann hinaus auf die Strecken (5 oder 10 km). Als Gastgeschenk bekam der Verein für seinen Gruppenbesuch einige Weinflaschen als Dank überreicht.

In nur 15 Minuten von Bretzenheim entfernten Bad Kreuznach wurde die erste Zeit zunächst zur freien Verfügung verbracht, wobei die vor dem Parkhotel Kurhaus aufspielenden und singenden Live-Musiker eher zufällig das Westerwald-Lied anstimmten, ohne von den Kirchenern tatsächlich gewusst zu haben. Die Hymne der eigenen Region wurde dabei auch von den „Siegperlen“ zum Besten gegeben.

Am Nachmittag fuhr eine Bummelbahn, der sogenannte „Blaue Klaus“ vor, womit zum Glück weniger der Fahrer als vielmehr die Farbe des Gefährts gemeint war. Die Stadtrundfahrt führte zu allen sehenswerten Highlights von Bad Kreuznach, darunter der Oranienpark, die Roseninsel, der historische Stadtkern bis hinein ins Salinental. Am Ende einer schönen Fahrt stand bereits die Vorfreude auf die nächsten Siegperle-Ausflüge und Wanderangebote.