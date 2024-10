Veröffentlicht am 18. Oktober 2024 von wwa

VALLENDAR – BDH-Klinik Vallendar veranstaltete Gesundheitstag für die Mitarbeitenden

Am Donnerstag, 10. Oktober, fand der diesjährige Gesundheitstag für die Mitarbeitenden der BDH-Klinik Vallendar statt. Bei der vom Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements organisierten Veranstaltung gab es von 10.30 bis 14.30 Uhr an ganz unterschiedlichen Ständen wertvolle Informationen und Tipps zu Themen rund um die Gesundheit.

Verschiedene Mitmachaktionen luden zudem dazu ein, selbst aktiv zu werden. Das ebenso bunte wie interessante Programm wurde vom Personal rege in Anspruch genommen. Vor der Klinik präsentierte Oberarzt Dr. Ulrich Döhner den Gerätewagen Sanität (GW-San), ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes, das im Alarmfall von Kräften der DLRG besetzt wird und als mobiles Krankenhaus dient.

Zudem hatten die Mitarbeitenden die Gelegenheit, die Funktion eines AED (automatischer externer Defibrillator) kennenzulernen. Der stellvertretende Pflegedienstleiter Sven Heinrich präsentierte mehrmals die Anwendung und Betriebsweise des lebensrettenden Geräts. Das klinikeigene Ethikkomitee bot an seinem Stand Wissenswertes rund um das Thema Patientenverfügung und Medizinethik an. Dabei hatte das Personal auch die Möglichkeit ein in der Klinik genutztes Gerät, das augengestützte Kommunikation ermöglicht, auszuprobieren. Das Ethikkomitee wollte damit zeigen, welche Schlüsselrolle die Fähigkeit zur Kommunikation in der Behandlung auch schwerstbetroffener Patienten einnimmt und welche Möglichkeiten es gibt, dieses wichtige Therapieziel zu erreichen.

Am Stand des Sanitätshauses der Barmherzigen Brüder und Orbisana erwartete das Personal ein Simulator für Einlagen. Bei einer Venenmessung konnte man zudem erfahren, wie gut die Venen und Venenklappen funktionieren. Betriebsärztin Dr. Yvonne Kuhn führte Hör- und Sehtests für interessierte Mitarbeitende durch. Wer sich sportlich betätigen wollte, konnte an 30-minütigen Yoga-, Sitzgymnastik- und KAHA-Einheiten teilnehmen. Fürs leibliche Wohl sorgte Ernährungsberaterin Silvia Riitamaa mit gesunden Snacks. Sie hatte Süßkartoffel-Waffeln, Frühstücksmuffins, Gemüsesticks und einen Feta-Dip vorbereitet.

Rund um das Thema Handhygiene, Desinfektion und Handpflege informierte Hygienefachkraft Jan Felix Henning. An seinem Stand konnte man unter Beweis stellen, dass es einem gelingt, benutzte Handschuhe korrekt und damit ohne eine Kontamination der Haut auszuziehen. Auch die Hallesche Versicherung war mit einem Infostand vertreten und versorgte Interessierte mit Informationen rund um das Gesundheitsbudget, das dem Personal seit 2023 zur Verfügung steht. Auf dem Parkplatz hinter der Klinik stand von 8.30 bis 16 Uhr das Präventionsmobil der AOK für Mitarbeitende bereit, die sich im Vorfeld für Angebote zum Thema „Schlaf“ angemeldet hatten. Das Modul „Pupillographie“ erkennt Tagesschläfrigkeit und Konzentrationsminderungen, das Modul „Schlafradar“ wesentliche Einflussfaktoren auf die Schlafgesundheit und Regenerationsfähigkeit.

Heiß her ging es wie im Vorjahr vor der alten Verwaltung: Dort hatte das Personal von 12.30 bis 14.30 Uhr die Gelegenheit, unter Aufsicht und Anleitung der Firma Schmitt Brandschutz Service mit einem Feuerlöscher ein Feuer zu löschen, um so für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an der Brandschutzübung erhielten alle Teilnehmer einen Gutschein für die Cafeteria.

Über die BDH-Klinik Vallendar: Die BDH-Klinik Vallendar ist eine mit qualifiziertem Personal und moderner Technik ausgestattete Modelleinrichtung der neurologischen Rehabilitation mit den Bereichen Krankenhaus, medizinische Rehabilitation und berufliche Rehabilitation. Die Klinik im Norden von Rheinland-Pfalz verfügt über ein durchgängiges Rehabilitationskonzept, das die Behandlung von der Frührehabilitation im frühesten Stadium bis hin zu beruflichen Eingliederungsmaßnahmen vorsieht. Die neurologische Rehabilitation (Phasen B bis E) wird stationär, teilstationär und ambulant durchgeführt. Fotos: BDH-Klinik Vallendar – Eva Geisler