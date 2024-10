Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

GIELEROTH – Bahn-Sozialwerk Ortsverband Altenkirchen-Hamm mit Info-Nachmittag in Gieleroth

Bahn-Sozialwerk Ortsverband Altenkirchen-Hamm bietet einen Info-Nachmittag in Gieleroth am 6. November 2024 an. Plötzliche Sprachstörung – Taubheitsgefühl – Lähmungserscheinung sind Warnzeichen, die auf einen Schlaganfall hindeuten. Wie ich einen Schlaganfall erkenne, welche Ursachen dazu führen können und welche Risikofaktoren es gibt, dazu informiert Holger Mies vom DRK Ortsverband Altenkirchen-Hamm beim BSW-Info-Nachmittag am Mittwoch, 6. November 2024, ab 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth. Außerdem werden aktuelle Themen zur Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) erörtert. Weitere Infos bei den BSW-Beratern der Ortsstelle. Anmeldung unbedingt erforderlich unter Telefon: 02681/6082 oder Mobil: 01573 62 73 891 E-Mail geht auch: stiftung.bsw.altenkirchen@freenet.de Auf eine rege Teilnahme freuen sich die Kollegen der BSW-Ortsstelle Altenkirchen/Hachenburg.