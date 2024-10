Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

KRUNKEL – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Krunkel zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 28. Oktober 2024, ab 18:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Auf der Burg“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO; 2. Entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO; 3. Zustimmung zur Annahme einer Zuwendung; 4. Maßnahmen am Spielplatz Epgert; 5. Maßnahmen an der Küche des Dorfgemeinschaftshauses „Auf der Burg“; 6. Maßnahmen am Brunnen Ortsmitte Krunkel; 7. Beratung über Freischneidearbeiten im Außenbereich; 8. Beratung über Fertigstellung und Eröffnung der Devon-Ausstellung am Dorfgemeinschaftshaus „Auf der Burg“; 9. Verschiedenes.

Nichtöffentliche Sitzung: 10. Grundstücksangelegenheiten 11. Personalangelegenheiten 12. Verschiedenes. Thomas Schug Ortsbürgermeister