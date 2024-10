Veröffentlicht am 31. Oktober 2024 von wwa

DAADEN – Engagement und Demokratie im Fokus: LEADER-Regionalforum im November – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die LEADER-Aktionsgruppe Westerwald-Sieg wird am 15. November ab 16:30 Uhr im Bürgerhaus in Daaden zu Gast sein und sich beim Regionalforum 2024 den aktuell wichtigen Themen „Engagement und Demokratie“ widmen. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich bereits für die Stärkung des Engagements und der Demokratie in unserer Region einsetzen oder dies zukünftig tun möchten. „Die Vorbereitungen für unser Regionalforum laufen auf Hochtouren“, so die Regionalmanager Niklas Mäder und Ralf Seelbach.

„Mitgliederschwund, demographischer Wandel und ungeklärte Nachfolgefragen sind Herausforderungen, mit denen Vereine im ländlichen Raum täglich konfrontiert sind. Gleichzeitig sind die Förderung und die Stabilisierung demokratischer Strukturen in Zeiten von politischer Polarisierung und schwindendem Vertrauen in staatliche Institutionen wichtiger denn je“, erklärt der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe Westerwald-Sieg, Rolf Schmidt-Markoski.

Jennifer Siebert (Stellvertretende Vorsitzende) ergänzt: „Ehrenamtliches Engagement ist dabei ein entscheidender Baustein, um demokratische Werte wie Teilhabe, Mitbestimmung und Solidarität zu stärken. Vereine bieten Raum für Gemeinschaft, fördern den Dia log und sind Orte, an denen Demokratie vor Ort gelebt und weiter entwickelt wird.“

Im Rahmen des Regionalforums werden zwei erfahrene Referenten inspirierende Impulsvorträge halten und Workshops anbieten: Anja Lothschütz von Werte-Wissen-Wandel hat unter anderem die Wissensplattform „Verein 3.0“ ins Leben gerufen und berät, wie Ver eine sich zukunftsfähig aufstellen können. „Vereine leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, stärken das Miteinander von Jung und Alt und sind gelebte Kultur. Wir möchten wieder mehr Menschen für die Vereinsarbeit begeistern und dafür sorgen, dass Vereine ihr Potenzial ausschöpfen können. Denn obwohl sich viele Menschen nach wie vor engagieren wollen, kämpfen Vereine mit einem Mangel an aktiven Helfern und Unterstützern“ so Lothschütz.

Das Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz koordiniert die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz, die sich auch der Demokratieförderung im ländlichen Raum widmet. Der Referent wird aufzeigen, wie Engagement und Teilhabe zur Stärkung demokratischer Strukturen beitragen können und welche Möglichkeiten es im Umgang mit demokratiefeindlichen Einstellungen gibt. Das genaue Programm des Regionalforums und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung werden zeitnah in den Medien und auf der Website der LAG Westerwald-Sieg (www.region-westerwald-sieg.de) veröffentlicht.