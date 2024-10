Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

WEYERBUSCH – brodverein e.V. Weyerbusch – Das mittlerweile 8. Schlemmerbuffet feiert den Herbst

Am Freitag, 8. November, ab 19:00 Uhr, geht es wieder kulinarisch beim brodverein zu. Das inzwischen schon 8. Schlemmermenü im vereinseigenen Gasthof zur Post in Weyerbusch bietet unter dem Motto „Wir feiern den Herbst“ einen Hauch von Oktoberfest im November. Für die Speisekarte haben die Organisatoren – unter anderem – Haxen, Rindergulasch, Spätzle und eine Auswahl an Wintergemüse ausgesucht. Es bedient wie immer das ehrenamtliche Team vom brodverein. Wer mitessen möchte, muss sich unbedingt anmelden und vor Ort 23,50 Euro (plus Getränke) entrichten. Anmeldung (zwingend erforderlich) bei Heike Stawitzki-Bender unter Telefon 0178 7784603. Bitte dran denken: Wer erst am Veranstaltungstag absagt, muss trotzdem zahlen!