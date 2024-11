Veröffentlicht am 2. November 2024 von wwa

OBERIRSEN – Sankt Martin-Umzug Oberirsen

Die Ortsgemeinde und der Bürgerverein OBMARI laden herzlich zum diesjährigen Sankt Martin Umzug am 15. November 2024 ein. Los geht’s mit musikalischer Begleitung durch das Blasorchester Mehrbachtal, am Bürgerhaus um 18:00 Uhr. Im Anschluss an den Umzug erhalten alle Kinder der Ortsgemeinde einen Weckmann und warme Getränke am Bürgerhaus. Auch für die Eltern gibt es ein kleines Stärkungsangebot. Anmeldung der Kinder aus der Ortsgemeinde bezüglich der Weckmannbestellung bis Sonntag, 10. November 2024, bei Sarah Waindok unter 0175 5652793. Foto: Archiv – BK – rewa