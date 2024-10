Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

INGELBACH – Gelungener Seniorenausflug der Ortsgemeinde Ingelbach

Auf Einladung der Ortsgemeinde Ingelbach nahmen Anfang Oktober rund 30 Teilnehmer am diesjährigen Seniorenausflug teil. Gut gelaunt machte sich die Gruppe auf den Weg zur Birkenhof-Brennerei nach Nistertal, ausgezeichnet als eine der besten Destillerien Deutschlands. Dort konnte bei einer Führung ein Blick hinter die Kulissen geworfen und ein Eindruck darüber gewonnen werden, wie in der Brennerei eine beeindruckende Vielfalt an hochwertigen Spirituosen hergestellt wird.

Zum Abschluss der Besichtigung durfte eine Verkostung natürlich nicht fehlen. Mit dem Bus ging es zurück nach Ingelbach, wo im Dorfgemeinschaftshaus ein Imbiss auf die Teilnehmer wartete. In geselliger Runde wurde noch die ein oder andere Spirituose aus der Brennerei genossen, ehe der bei allen Teilnehmern auf positive Resonanz gestoßene Ausflug seinen Abschluss fand.