ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott zur Ortsgemeinderatssitzung

Am Montag, 28. Oktober 2024 findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung: Beginn: 19.30 Uhr: 1. Vertragsangelegenheiten; 2. Grundstücksangelegenheiten.

Öffentliche Sitzung: Beginn: 20:00 Uhr: 3. Bestätigung einer Eilentscheidung – Ausbau der Kreisstraße 8 in der Ortsdurchfahrt Rott – Grundsatzbeschluss zur Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage; 4. Bestätigung einer Eilentscheidung – Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen in der Ortsgemeinde Rott im Bereich der K 8; Antrag auf Förderung; 5. Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen in der Ortsgemeinde Rott im Bereich der K 8; Kostenübernahmeerklärung; 6. Ausbauprogramm – Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der „Neuwieder Straße“ sowie der „Asbacher Straße“ im Rahmen des Ausbaus der Kreisstraße 8 in der

Ortsdurchfahrt Rott; 7. Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Ersatzbeschaffung Rasentraktor; 8. Informationen des Ortsbürgermeisters; 9. Verschiedenes; 10. Einwohnerfragestunde; 11. Verabschiedung des ausgeschiedenen Ortsbürgermeisters und Gemeinderatsmitglieder. Martin Spies – Ortsbürgermeister