Veröffentlicht am 1. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Infotag am 23. November

Am Samstag, 23. November 2024, bietet das Westerwald-Gymnasium Altenkirchen in Altenkirchen von 9:00 bis 13:00 Uhr die Gelegenheit, sich über das gesamte Schulangebot zu informieren, verschiedene Unterrichtsfächer, die BläserKlasse, das LAW-Projekt, den Schulsanitätsdienst der Schule und die Schulsozialarbeit kennenzulernen, mit Mitgliedern der Schulgemeinschaft zu sprechen und einen Einblick in das Schulleben zu gewinnen. Das Angebot richtet sich an Eltern und deren Kinder, die im kommenden Schuljahr die Klasse 5 besuchen. Weitere Informationen zum Westerwald-Gymnasium und zum Info tag finden Sie auf der Homepage des Westerwald-Gymnasiums.