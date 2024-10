Veröffentlicht am 19. Oktober 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – „Klimaschutz bei Gebäudeplanung bringt Lebensqualität“ – Bauherren-Infobroschüre der Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied jetzt verfügbar

In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz hat die Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied eine neue Bauherren-Infobroschüre erstellt. „Diese Broschüre ist ab sofort in der Kreisverwaltung erhältlich und richtet sich an Bauherren, Bauinteressierte und Immobilienkäufer, die sich über klimagerechtes Bauen und Sanieren informieren möchten“, empfiehlt Landrat Achim Hallerbach das neueste Produkt seines Hauses.

Die Handreichung bietet zahlreiche praktische Tipps und Informationen zu zwei Themenkomplexen. So befasst sich der Schwerpunkt „Gebäude und Energie“ mit der Auswahl einer zeitgemäßen Gebäudeform und -ausrichtung sowie der Verbesserung der Energieeffizienz durch gute Dämmung und nachhaltige Baustoffe. Hinzu kommt die Blickrichtung auf klimaschonende und kostensparende Energieversorgung mit erneuerbaren Energien.

Im zweiten Schwerpunkt „Freiflächengestaltung, Begrünung und Wasserbewirtschaftung“ werden die Gestaltung der Freiflächen mit Fokus auf Grün statt Grau, eine effektive und platzsparende Gebäudebegrünung sowie der Umgang mit Regen- und Brauchwasser als Vorsorgemaßnahme gegen extreme Wetterereignisse behandelt.

Mit dieser Broschüre erhalten Bauwillige eine wertvolle Unterstützung, um ihre Bauvorhaben effizient und zukunftsorientiert zu gestalten. Sie zeigt unter anderem auf, wie durch kluge Planung nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch Kosten gespart werden können. Themen wie eine optimierte Gebäudestellung, nachhaltige Baustoffe und eine energieeffiziente Wärmeversorgung bieten konkrete Vorteile, wie geringere Energiekosten, mehr Wohnkomfort und eine höhere Wertstabilität der Immobilie.

Bauträgerinnen und Bauträger, die sich für klimafreundliche Bauweisen entscheiden, tragen aktiv zur CO2-Einsparung bei und schaffen ein lebenswertes Zuhause für kommende Generationen.

„Wir errichten heute die Gebäude für die nächsten 80 Jahre. Es ist schon jetzt machbar, dass Klimaschutz und Lebensqualität Hand in Hand gehen“, betont die Klimaschutzmanagerin der Kreisverwaltung Neuwied, Janine Sieben. Zugleich hat die Architektin einen Rat: Mit der richtigen Planung können Bauherren ressourcenschonend bauen, die Betriebskosten im Eigenheim erheblich senken und gleichzeitig nachhaltig sein.“

Die Handreichung für die Bauherren ist ab sofort in der Kreisverwaltung Neuwied erhältlich oder steht aufwww.kreis-neuwied.klimaschutzportal.rlp.de digital zum Download bereit.

Foto: Zusammen mit Klimaschutzmanagerin Janine Sieben (links) und Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn macht Landrat Achim Hallerbach auf die Broschüre „BauherrenInfo“ der Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied aufmerksam. Foto: Thomas Herschbach