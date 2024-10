Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Westerwald-Sieg Tourismus lädt ein zum touristischen Netzwerktreffen

Der Westerwald-Sieg-Tourismus der Kreisverwaltung Altenkirchen lädt alle Leistungsträger der Tourismusregion Westerwald-Sieg am 6. November zu einem touristischen Netzwerktreffen ins Hotel Germania in Wissen, in der Oststraße 8, ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und soll vor allem dem Austausch zwischen Tourismus und den touristischen Leistungsträgern wie Gastronomie, Unterkunftsbetrieben und Anbietern sonstiger touristischer Dienstleistungen dienen. Neben einer kurzen Vorstellung der Arbeit des Westerwald-Touristik-Service und des Westerwald-Sieg-Tourismus erwartet die Teilnehmer im Rahmen eines gemütlichen Brunchs mit Fingerfood vor allem Raum für den individuellen Austausch untereinander und die Möglichkeit, gemeinsam an neuen Ideen zu feilen. Um Anmeldung mit Angabe der Teilnehmerzahl bis zum 26. Oktober wird gebeten (E-Mail: westerwald.sieg@kreis-ak.de).