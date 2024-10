Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

NEITERSEN – Sondervorstellung des Films „Im Land der Wölfe“

Sondervorstellung des Films „Im Land der Wölfe“ am Montag, 28. Oktober 2024 ab 19:00 Uhr in der Wied-Scala in Neitersen. Eine realistische Darstellung des Beutegreifers Wolf, seinen Ansprüchen an seine Umwelt und der mit seiner Rückkehr verbundenen Probleme gibt Ralf Bücheler sehr detailliert in seinem Dokumentarfilm „Im Land der Wölfe“, wobei er Kommentare und Meinungen beiseite lässt und belegbare Fakten präsentiert. Ausführlich kommen Vertreter u.a. der Weidetierhalter, der Jägerschaft, Politik und Wissenschaft zu Wort. Dr. Frank G. Wörner, Zoologe und langjähriges aktives Mitglied der „Gesellschaft zum Schutz der Wölfe (GzSdW) e.V.“ wird nach einer kurzen Einführung in den Film anschließend für Fragen, Antworten und Diskussionen bereit stehen.