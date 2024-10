Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

KAISERSLAUTERN – Tierischer Beifahrer im Polizeiauto

Ein freilaufender Hund in der Lauterstraße wurde der Polizei in der Nacht zum Mittwoch gemeldet. Die eingesetzten Beamten fanden den Hund in Höhe des Parkplatzes Meuthstraße. Von einem Besitzer war weit und breit nichts zu sehen. Das Tier machte einen sehr zutraulichen Eindruck, es sprang freiwillig in den Streifenwagen und machte es sich auf dem Beifahrersitz bequem. Da die Polizisten keine Kennzeichnung an dem Hund fanden, nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle und übergaben ihn dem Tierschutz. Der Hund, der vermutlich ein Shih Tzu / Pudel Mischling ist, wartet nun darauf, dass er abgeholt wird und nach Hause kann. Quelle: Polizei