Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

LEUBSDORF – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 254 bei Leubsdorf

Mittwochvormittag, 16. Oktober 2024 um 10:13 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 254 in der Gemarkung Leubsdorf. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 29-jährige Fahrzeugführer aus der VG Rengsdorf-Waldbreitbach mit seinem Fahrzeug die L 254 von Rothe Kreuz kommend in Fahrtrichtung Hausen (Wied). In einer Linkskurve kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert im

Straßengraben mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass der Aufbau der Ladefläche sich vom Lieferwagen löste und seitlich auf der Straße landete. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen. Neben der Polizeiinspektion Linz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und ein Abschleppunternehmen vor Ort im Einsatz. Die L 254 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für 2,5 Stunden gesperrt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei