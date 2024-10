Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

ETZBACH – Gymnastik und Spaß

Unter der Federführung des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Altenkirchen entstand eine neue Gymnastikgruppe in Etzbach unter der Leitung von Ingrid Müller-Laskowski. Die Gruppe trifft sich nun jeden Donnerstag von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr.

Seit über vierzig Jahren bietet das Deutsche Rote Kreuz Programme mit Bewegung an. Es ist ein fester Bestandteil der Sozialarbeit. Menschen ab ca. 60 Jahren sind herzlich eingeladen beim wöchentlichen Üben Körper, Geist und Seele zu trainieren. Durch regelmäßige Gymnastik wird die Vitalität trainiert, die bis ins hohe Alter erhalten werden soll. Die Beweglichkeit wird verbessert, die Muskeln sanft gekräftigt und das Herz-Kreislaufsystem wird trainiert. Wer sich der Gruppe noch anschließen möchte, ist herzlich willkommen. Sie findet in der Turnhalle der Grundschule statt. Für weitere Informationen steht Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de zur Verfügung.