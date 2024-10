Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Mannschaft zur Herbstpause Tabellenführer – Tischtennisspieler des VfL Waldbreitbach erfolgreich in der Bezirksliga Rheinland

Nach sieben Spieltagen in der Bezirksliga Rheinland steht die 1. Mannschaft der Tischtennis-Abteilung des VfL Waldbreitbach nach letztjährigem Aufstieg auf dem ersten Tabellenplatz. „Eine starke Doppelbilanz von 13:1 lenkte oft schon den Sieg ein und man konnte so sechs von sieben Spielen gewinnen“, freut sich Abteilungsleiter Jörg Weißenfels über die Erfolge und verspricht weitere spannende Partien: „Jetzt steht aber erstmal eine zweiwöchige Pause an, bevor es am 29. Oktober um 19 Uhr in heimischer Halle im Lokalderby gegen Rheinbrohl wieder an den Tisch geht.“

Das Training für erwachsene Tischtennisspieler findet dienstags und freitags von 19.30 bis 22 Uhr statt. Kinder- und Jugendliche treffen sich auch dienstags und freitags, aber von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ebenfalls in der Turnhalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1). Interessierte am Tischtennissport erhalten beim Abteilungsleiter Jörg Weißenfels weitere Informationen per E-Mail an tischtennis@vfl-waldbreitbach.de.