Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – 55 Jahre BBS Wissen wurde mit großem Schulfest gefeiert

Die Berufsbildende Schule Wissen hatte allen Grund zum Feiern. 55 Jahre alt ist die Schule nunmehr am Standort in der Hachenburger Straße. Eine Woche intensiver Projektarbeit endete kürzlich in einem wirklich beeindruckenden Schulfest im XL-Format. Unter dem schulischen Leitgedanken „Vielfalt erwünscht!“ präsentierte die Schülerschaft engagiert und stolz ihre Schule und zeigte damit den zahlreichen Besuchern, wie lebendig, vielseitig und kreativ besonders eine Berufsbildende Schule sein kann.

Am Tag des Schulfestes gab es eine Fülle von interessanten und spannenden Aktionen und Mitmachprojekten unter dem Motto „Kommen – Sehen – Staunen – Erleben – Genießen!“ zu bewundern. Den vielen Besucherinnen und Besuchern, den Vertretern der Politik, der ADD, der heimischen Wirtschaft und den Schulen der Region wurde ein grandioses Schulfest geboten. Die Schüler und Schülerinnen präsentierten an diesem besonderen Tag Viel fältiges, beispielsweise: spezifische Vorstellung aller Bildungsgänge, Leckeres und Kulinarisches, second hand fashion and more, Tombola, Mosaikgestaltung, Dart-Turnier, BGYW-Kino, Schach-Turnier, Finanzführerschein, Gesundheits Check, Demokratieprojekt, Fotografieausstellung, Kinder-Yoga, Fußball-Parcours, „Glücksspiele-Casino“, Zufallstechniken auf Papier, Hundeparcours, Herstellung und Verkauf von Produkten in der Metall- und Holzwerkstatt, die Berufsorientierungsmesse „Marktplatz der Berufsausbildung“ mit der Rekordbeteiligung von 50 Ausbildungspartnern und vieles, vieles mehr.

Für eine ganztägig tolle Atmosphäre sorgte ein Bühnenprogramm mit der BBS Wissen Schülerband, den BBS-Lehrerbands Wissen und Betzdorf-Kirchen sowie weiteren Schulen, Vereinen und Gruppen, und damit haben alle zu einem rundum gelungenen Schulfest beigetragen.