Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

OBERLAHR – Förderverein der Grundschule Oberlahr lädt zur Jahreshauptversammlung

Der Förderverein der Grundschule Oberlahr lädt am Dienstag, 19. November 2024, ab 19:00 Uhr in der Grundschule Oberlahr zur Jahreshauptversammlung ein. Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Bericht des Vorstandes, 3. Kassenbericht, 4. Bericht Kassenprüfer, 5. Verschiedenes. Um weiterhin eine gute Vereinsarbeit im Interesse der Kinder leisten zu können, wird um eine sehr rege Teilnahme und Beteiligung an dieser Mitgliederversammlung gebeten.