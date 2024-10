Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

BEINDERSHEIM – 12-Jährige aus Beindersheim vermisst

Seit Montag, 07. Oktober 2024, wird eine in Beindersheim wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Montag gegen 07:00 Uhr ihre Wohneinrichtung in Beindersheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste nicht gefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 12-Jährigen: – ca. 1,65 bis 1,70m, – dunkle, schulterlange Haare, – dunkelbraune Augen, – hat vermutlich eine Schultasche dabei (näheres nicht bekannt). Ein Lichtbild der Vermissten, findet sich hier: https://s.rlp.de/AZINGb9. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963 2773 an die Kriminalpolizei zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei