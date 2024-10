Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

DAADEN – Diebstahl von amtlichen Kennzeichen AK-JH333 in 57567 Daaden, in der Betzdorfer Straße/L280

In dem Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag, 12. Oktober 2024, gegen 17:00 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13. Oktober 2024, 15:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen, die zuvor an dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf angebracht waren. Der PKW befand sich zur Tatzeit unmittelbar vor dem Anwesen unter einem vorgesehenen Carport. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten sich unter den nachfolgend aufgeführten Kontaktdaten mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei