Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

HAMM – Einbruchsdiebstahl in Hamm (Sieg)

Montagabend, 14. Oktober 2024, gegen 17:15 Uhr, wurde der Polizei Altenkirchen ein Einbruch in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus in Hamm, in der Wilhelm-Busch-Straße, mitgeteilt. Der Täter hebelte nach dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei die Terrassentür auf und gelangte so in das Wohnhaus. Dort wurden diverse Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460. Quelle: Polizei