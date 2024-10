Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

HAMM – Außenspiegel in Hamm (Sieg) abgerissen

Der 18-jährige Geschädigte hatte seinen Pkw am Montagabend, gegen 18:15 Uhr, in der Parkstraße in Hamm abgestellt und die Örtlichkeit kurzfristig verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Außenspiegel seines Pkw mutwillig abgerissen wurde. Quelle: Polizei