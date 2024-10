KRUNKEL – Kita „Burgmäuse“ Krunkel/Epgert „Auch Kinder haben Rechte!“

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024 von wwa

Kita „Burgmäuse“ Krunkel/Epgert „Auch Kinder haben Rechte!“. So lautete das Motto der Kita „Burgmäuse“ Krunkel/Epgert zum Weltkindertag. Im Vorfeld durften sich die Kinder überlegen, wie sie diesen Tag für sich gestalten wollten. Die Erzieher nahmen ihre Ideen und Wünsche gerne entgegen und so startete der Weltkindertag mit einem besonderen Frühstück. Ebenfalls gab es eine Kinderdisco, ein Bewegungsmemory, eine Bewegungslandschaft in der Turnhalle sowie verschiedene Kreativangebote. Ein Highlight für die Kinder war eine Eisdiele auf dem Außengelände. Die Kinder haben diesen Tag in vollen Zügen genossen und die ErzieherInnen schauten in viele glückliche Kinderaugen.