Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

WERKHAUSEN – Wertschätzende Überraschungsfeier für Otmar Orfgen: Werkhausen verabschiedet langjährigen Ortsbürgermeister

Der Ortsgemeinderat Werkhausen hat anlässlich der Kommunalwahl den langjährigen Ortsbürgermeister Otmar Orfgen mit einer Überraschungsfeier im Dorfgemeinschaftshaus verabschiedet. Es war ein emotionaler und wertschätzender Abend, an dem zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des Dorfes teilnahmen, um ihrem verdienten Ortsbürgermeister Dank und Anerkennung auszudrücken.

Die Überraschung ist gelungen: Otmar Orfgen, der insgesamt 35 Jahre ehrenamtlich in der Kommunalpolitik aktiv war – davon viele Jahre als Beigeordneter und zuletzt als Ortsbürgermeister – zeigte sich sichtlich gerührt. In einer bewegenden Ansprache betonte er, wie wichtig es sei, den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft weiter zu stärken, und bedankte sich bei allen, die ihn während seiner Amtszeit unterstützt haben.

Auch Bürgermeister Fred Jüngerich war vor Ort und würdigte Orfgens langjähriges Engagement. „Otmar Orfgen hat sich stets für das Wohl der Ortsgemeinde eingesetzt und war eine feste Stütze des dörflichen Lebens“, so Jüngerich.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Bürgerinnen und Bürger von Werkhausen Geld gesammelt haben, um Otmar Orfgen ein schönes Abschiedsgeschenk zu überreichen: eine Tagestour, die ihm Freude und Erholung bringen soll. Zusätzlich haben die Bürgerinnen und Bürger die Salate für die Feier selbst gemacht, was die Verbundenheit und Gemeinschaft in Werkhausen noch einmal verdeutlichte.

Ortsbürgermeister Darius Taworski betonte in seinem Zitat die besondere Wertschätzung für Otmar Orfgen: „Otmar hat sich mit Herzblut für unsere Gemeinde eingesetzt. Es war uns allen ein Anliegen, ihn mit diesem Abend gebührend zu ehren.“

Der Abend verlief in gemütlicher Atmosphäre, die Gäste genossen die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurückzublicken. Es war ein gelungener Abschied, der den besonderen Stellenwert von Otmar Orfgen in der Gemeinde Werkhausen nochmals unterstrich. (res) Fotos: VG AKFL