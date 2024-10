Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sebastian Reinhardt vom SV „Im Grunde“ Marenbach ist neuer König des Schützenkreises 131

Wie auch in den Vorjahren, werden bei dem Bezirksschützenball auch die Könige und Königinnen der beiden Schützenkreise (131 und 132) proklamiert. So auch in diesem Jahr. Alle Majestäten im Seniorenbereich der in den Kreisen ansässigen Schützenvereine sind startberechtigt. Somit trafen sich am 6. Oktober im Schützenhaus in Höhn 14 gekrönte Häupter und gaben ihre zehn Schuss ab. Es wurde aufgelegt geschossen und es zählte der beste Teiler. Dieser Teiler gibt an, wie weit der Schuss aus der Mitte entfernt ist. Somit ist eine „0“ das ideale Ergebnis.

Dem Kreisvorstand ist es gelungen, das Ergebnis des Schießens bis zum Bezirksschützenball geheim zu halten. Dieser Ball fand dann am 12. Oktober in der Stadthalle in Betzdorf statt. Nachdem die gesamten Ehrungen für verdiente Sportler und Ehrenamtliche abgeschlossen waren übernahm der Bezirksvorsitzende Karl-Heinz Pitton das Wort und verkündete die Namen der Erstplatzierten.

Neuer Kreiskönig ist Sebastian Reinhardt vom SV Im Grunde Marenbach, der mit einem Teiler von 26,24 das beste Ergebnis erzielte. Knapp dahinter war Laura Kneip vom SV Maulsbach mit einem 29,61er Teiler. Auf dem dritten Platz war Merle Hasselbach vom SV Leuzbach-Bergenhausen mit einem Teiler von 83,19. In diesem Jahr war die besondere Situation das der Präsident des Rheinischen Schützenbundes ebenfalls unter den Gästen weilte. Jürgen Treppmann kann durchaus als ein „Kind des Schützenkreises 131“ angesehen werden, da er diesen Kreisverband noch bis 2023 selbst geführt hat. Zusammen mit dem aktuellen Kreisvorsitzenden Dirk Euteneuer nahm er die Proklamation und die Ehrung der Majestäten vor. (die) Foto: Regine Habel

