Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

ROMMERSDORF – Mit Musik und Literatur in der Abtei einen „Magischen Ort“ erleben

Die besondere Umgebung der ehemaligen Abteikirche des Klosters Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis kann man am Sonntag, 20. Oktober, ab 18 Uhr in besonderer Weise als „Magischen Ort“ erleben: Zu einem „Literarischen Konzert“ lädt das Trio Festivo gemeinsam mit Autorin Regine Brühl in die Abtei ein. Eintauchen kann man musikalisch in die Welt der Klassik von Monteverdi, Gabrieli und anderen, literarisch liest die Autorin aus dem historischen Roman „Das Geheimnis der klingenden Messer“. Das Trio Festivo sind Marion Kutscher und Michael Frangen (Trompete) sowie Hans-André Stamm (Piano). Die Veranstaltung ist Auftakt der Reihe „Magic Places“. Die Kirche ist nicht geheizt. Der Eintritt ist frei.