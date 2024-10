Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Supply-Chain-Forum 2024 an der Hochschule Koblenz – mit smarten Lieferketten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken

Am 10. Oktober 2024 lud die Hochschule Koblenz zum Supply-Chain-Forum ein. Angesichts explodierender Kosten und wachsender bürokratischer Hürden steht die deutsche Industrie vor enormen Herausforderungen. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftssicher zu machen, müssen Unternehmen neue Wege finden, um auch unter schwierigen Rahmenbedingungen profitabel zu arbeiten. Im Fokus des Forums standen daher praxisorientierte Lösungsansätze, wie durch intelligente Lieferketten in Beschaffung und Logistik Wachstum und Profitabilität erhalten und gestärkt werden können.

Andy Becht, Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz begrüßte die Teilnehmenden des Supply-Chain-Forums der Hochschule Koblenz mit einer klaren Botschaft: „Funktionierende und verlässliche Lieferketten sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Gerade in Zeiten globaler Krisen und Unsicherheiten ist es unerlässlich, innovative Lösungen und Strategien zu entwickeln, um unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“ Er hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hervor und würdigte die Hochschule Koblenz als wichtigen Partner für den Fortschritt in diesem Bereich.

„Die deutsche Industrie muss sich immer wieder neu erfinden, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können“, betonte Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. „Smarte Lieferketten sind ein zentraler Schlüssel, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein“, ergänzte Stoffel in seinem Grußwort zur Eröffnung der Veranstaltung.

Das Forum bot eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen hochrangigen Praktikern, Politik und angewandter Wissenschaft. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, gemeinsam mit renommierten Referenten konkrete Strategien und Lösungen zu erörtern, die dazu beitragen, den Industriestandort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten.

„Gerade in Zeiten steigender Energie- und Personalkosten müssen Unternehmen ihre Prozesse optimieren, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis ist daher wichtiger denn je“, erklärte Prof. Dr. Elmar Bräkling, Professor im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Koblenz. „Smarte, vernetzte Lieferketten können ein entscheidender Hebel sein, um Effizienz und Kostenkontrolle zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“, ergänzte Prof. Dr. Jörg Lux, Professor im Fachbereich Ingenieurwesen.

Ein Highlight des Forums war der Fachvortrag von Frank Weinert, Geschäftsführer der costdata GmbH, zum Thema „Controlled Profit Management: Kosten kennen – Kosten senken. Geht noch was im Wettbewerb?“. Weinert unterstrich die Bedeutung der Kostenkontrolle in der heutigen Industrie: „Wer seine Kosten kennt, kann gezielt Stellschrauben drehen. Auch in einem schwierigen Marktumfeld gibt es noch Wege, sich im Wettbewerb zu behaupten.“

Das Supply-Chain-Forum der Hochschule Koblenz bot die Gelegenheit, gemeinsam mit führenden Köpfen der Branche und Wissenschaft innovative Ideen zu entwickeln und neue Netzwerke zu knüpfen. Ziel ist es, durch smarte Lösungen in Beschaffung und Logistik den Grundstein für eine erfolgreiche industrielle Zukunft in Deutschland zu legen.

Foto: (v.l.): Prof. Dr. Elmar Bräkling, Prof. Dr. Karl Stoffel und Prof Dr. Jörg Lux. Foto: Hochschule Koblenz/ René Dünnes