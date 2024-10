Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

KRUNKEL – Elternausschusswahl in der Kindertagesstätte „Burgmäuse“ Krunkel/Epgert

Anlässlich der Elternausschusswahl hat sich die Kindertagesstätte „Burgmäuse“ in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. An diesem Tag drehte sich alles rund um den Kürbis. Es wurden Kürbisse bemalt, gebacken und es gab in der Mensa viele kulinarische Leckereien, wie zum Beispiel Kürbisbrot, Kürbissuppe und Kürbis-Dip. Im Laufe des Nachmittags wurde der neue Elternausschuss gewählt.

Das Burgmäuse-Team bedankt sich bei den Eltern, die nun den neuen Elternausschuss bilden. Ebenfalls hat sich die Kita gefreut, dass so viele Familien das Kürbisfest besucht haben.