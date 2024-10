Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Angebote der Kreisjugendpflege Altenkirchen im Herbst

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen hat für den Herbst wieder spannende Angebote im Programm: Es gibt Kino unter Tage, einen Computer-Schnupperkurs und einen Technikworkshop. Auch das „Neinhorn“ ist zu Gast im Kreis Altenkirchen. Die Veranstaltungen im Überblick: Aktionskino unter Tage in der Grube Bindweide.

Computer-Schnupperkurs für Kinder in Betzdorf Am 8. und 9. November veranstalten das Kreisjugendamt und die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in den Räumen des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums in Betzdorf einen Computer-Schnupperkurs für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Unter fachkundiger Anleitung werden die ersten grundlegenden Schritte der Computernutzung vermittelt: Einblicke in den Computer (Hardware), Textverarbeitung mit Libre-Office-Writer, Einführung in Libre-Office-Calc sowie die zielgerichtete Suche im Internet stehen auf dem Programm. Der Kurs findet am Freitag, 8. November, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, und am Samstag, 9. November, in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Minetest-Workshop für junge Programmierer in Gebhardshain In Kooperation mit der MakerSpace Mayen-Koblenz gGmbH findet am Freitag und Samstag, 22. und 23. November, in Gebhardshain ein Technikworkshop statt. Junge Tüftler im Alter von 8 bis 12 Jahren können am Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr teilnehmen. Dabei dreht sich alles um Minetest, eine kostenlose Open-Source-Variante des bekannteren Minecraft. Worum geht es? „Gemeinsam werden wir herausfinden, welche Ideen du zu den Themen Nachhaltigkeit und Innovation hast und wie wir diese in einer gemeinsamen Welt einbauen. Wie könnten wir in einer autofreien Stadt Straßen alternativ benutzen? Welche Möglichkeiten bieten baufällige Gebäude? Wie schaffen wir kulturelle Vielfalt und Teilhabe? Wie sorgen wir für den Energiebedarf? Was könnte das Transportmittel von morgen sein?“, so die Ankündigung. Der zweitägige Workshop kostet 20 Euro.

Familientheater „Das Neinhorn“ in Wissen. Am Sonntag, 24. November, 15:00 Uhr, erwartet alle Kinder und Junggebliebenen in der Aula der Wilhelm-Busch-Schule in Wissen das Figurentheater Petra Schuff. Auf dem Programm: „Das Neinhorn“. Im Herzenwald geboren, wird aus dem kleinen Einhorn schnell das „Neinhorn“, weil es eben nur das eine Wort beherrscht. Es trifft auf den „Was-Bär“, den „Wau-Hund“ und die Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Veranstaltungen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Jenny Weitershagen, Tel. 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis.de