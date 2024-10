Veröffentlicht am 17. Oktober 2024 von wwa

KIRCHEN – Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt zum Bürgerforum am 29. Oktober ein – Ergebnisse und Empfehlungen der kommunalen Wärmeplanung werden vorgestellt

Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Kirchen herzlich zu einem Bürgerforum zur Vorstellung der Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung ein. Termin ist Dienstag, der 29. Oktober 2024 um 17.00 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde in der Lindenstraße 1 in 57548 Kirchen. Die Veranstaltung markiert den Abschluss des Planungsprozesses, bei dem die Weichen für eine klimafreundliche und zukunftssichere Wärmeversorgung in der Verbandsgemeinde bis 2045 gestellt wurden. Hintergrund sind die gesetzlich verankerten Klimaschutzziele.

Die kommunale Wärmeplanung hat zum Ziel, den Pfad hin zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und effizienten Wärmeversorgung für die Zukunft aufzuzeigen. In den vergangenen Monaten haben Expertinnen und Experten zusammen mit der Verbandsgemeinde verschiedene Szenarien entwickelt, um die lokale Wärmeversorgung klimaneutral auszurichten. Diese Planung basiert auf einer umfassenden Analyse des aktuellen Bedarfs sowie vorhandener Potenziale.

Beim Bürgerforum werden die zentralen Ergebnisse und Empfehlungen der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt. Dazu gehören neben dem Status Quo beim Wärmebedarf sowie der Gebäude- und Versorgungsstruktur die Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien in der Verbandsgemeinde und die Einteilung der Verbandsgemeinde in Wärmeversorgungsgebiete. Außerdem werden die Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes für Gebäudeeigentümer aufgezeigt. Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse wird es Raum für Fragen, Diskussionen und Anregungen geben.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, ob Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, Mieterinnen und Mieter, Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen oder anderen Organisationen. Um eine Anmeldung per E-Mail an bauamt@kirchen-sieg.de oder telefonisch unter 02741/688-314 wird gebeten.