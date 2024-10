Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

HORHAUSEN – Kultur im KDHG präsentierte eine Krimilesung mit Spiegel-Bestseller-Autorin Sabine Thiesler

Der begnadete Schauspieler Jan Jespik verliebt sich Hals über Kopf in eine erotische, leidenschaftliche Frau. Mona ist gerade erst aus dem Knast gekommen und erzählt ihm ihre unerträgliche Geschichte. Von ihrem italienischen Ex-Mann hat sie schon Jahre nichts mehr gehört, offenbar ist er mit ihren Kindern in Italien untergetaucht. Während Jan jeden Abend auf der Bühne steht und große Erfolge feiert, startet Mona die Suche nach ihrer Familie in Florenz … es ist Freitag, der 13. im KDH: Man hätte eine Stecknadel fallen hören können – so gebannt lauschten die Zuhörer, als Sabine Thiesler aus ihrem aktuellen Roman „Romeos Tod“ las.

Sabine Thiesler ist nicht nur eine Autorin, deren Werke sich immer wieder auf der Spiegel-Bestsellerliste platzieren, sondern auch eine erfahrene Schauspielerin. So trug sie die Ausschnitte aus ihrem Psychothriller in einer Weise vor, die die Besucher wie gebannt zuhören ließ. Im Zeitalter von Smartphones und Internet war dieser Abend ein besonderes Erlebnis.

Im Anschluss an die Lesung beantwortete Sabine Thiesler die Fragen der Anwesenden. So erfuhren die Zuhörer, wie sie über die Schauspielkunst mit vielen Rollen im Theater und im Fernsehen selbst zum Schreiben kam. Zunächst Drehbücher, Fernsehserien und Theaterstücke. Mit dem „Kindersammler“ schrieb sie ihren ersten Kriminalroman, der auf Anhieb großen Erfolg hatte und in vielerlei Sprachen in der ganzen Welt erschienen ist. Besonders interessiert waren die Besucher zu erfahren, woher Thiesler die Ideen zu ihren Büchern nimmt. Bereitwillig erläuterte Sabine Thiesler am Beispiel einiger ihrer Bücher, wie sie eigene Erlebnisse und Ereignisse zum Anlass nimmt und daraus packende Geschichten macht.

Natürlich signierte Sabine Thiesler fleißig die Bücher der Besucher. Zu guter Letzt konnte Sabine Thiesler noch ihre Zuhörer beruhigen: Während sich ihre Leser mittlerweile daran gewöhnt hatten, dass in ihren Romanen der Carabiniere Donato Neri als Ermittler auftritt, taucht dieser in Romeos Tod nicht auf – was viele Fans schon befürchten ließ, Neri ginge nun in den Ruhestand. Doch in dem nächsten Roman „Leb wohl, Schwester“, der im Februar 2025 erscheint, wird Neri wieder zu Hochform auflaufen. Man darf gespannt sein!