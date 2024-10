GIERSHOFEN – Straßensperrungen wegen Treibjagd am 2. November

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

In der VG Dierdorf: Wegen Treibjagden kommt es in der Verbandsgemeinde Dierdorf am Samstag, 2. November 2024 zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Davon betroffen sind von 11:00 Uhr bis: 16:00 Uhr konkret die Kreisstraßen 119/120 – K 119 zwischen Stebach und Giershofen und die Kreisstraße 120 zwischen Giershofen und der A3 (Autobahnunterführung). Die beiden Strecken sind für den gesamten Straßenverkehr gesperrt. Aus demselben Grund ist die K 124, zwischen Raubach und Elgert, ebenfalls am 2. November gesperrt – ganztägig.