Veröffentlicht am 16. Oktober 2024 von wwa

OBERLAHR – Grundschule Oberlahr präsentiert Umwelt-Puppentheater: Coole „moves“ treffen Umweltschutz

Das Umwelt-Puppentheater des AWB besuchte die Grundschüler in Oberlahr. In zwei Vorstellungen wurden zuerst die Erst- und Zweitklässler und anschließend die Dritt- und Viertklässler an die Thematik Umweltschutz, Mülltrennung und -vermeidung herangeführt. Der Inhalt: Der coole Peter tanzt mit Sonnenbrille zu fetziger Musik über die Bühne. Wozu einen Mülleimer suchen? Die hippe Cola Dose kann man doch einfach in den Wald schmeißen. Der neugierige Hase Hoppel findet zunächst auch noch Spaß daran, bis er sich daran schneidet.

Die Spannung findet ihren Höhepunkt, als Hoppel durch seine Neugier in einer weggeworfenen Keksdose gefangen wird und in der Falle sitzt – gut, dass er Freunde hat, die sich auf die Suche nach ihm begeben. Die Spannung, genauso wie die Erleichterung, war den Kindern ins Gesicht geschrieben, als der süße Hase wieder befreit war.

Anschließend erklärte der Naturfreund Bernd den jungen Zuschauern genau, wie Müll richtig zu trennen ist. Dabei wurden alle aktiv eingebunden und konnten beim Sortieren helfen. Peter sah schließlich ein, richtig cool zu sein bedeutet, auch auf die Natur Rücksicht zu nehmen! Eine wichtige Botschaft des Stücks war zudem, Müll durch die Verwendung von Mehrweggefäßen von vornherein zu

vermeiden.