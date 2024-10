Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Spannende Autorenlesung mit Solveig Ariane Prusko im Raiffeisenhaus Flammersfeld

Im Raiffeisenhaus in Flammersfeld fand eine spannende Autorenlesung mit der bekannten heimischen Autorin Solveig Ariane Prusko statt. Die Besucher, sowohl Kinder als auch Erwachsene, waren begeistert von der Lesung aus ihrem Buch „Scherben-Rätsel und der Mann aus der Vergangenheit“.

Solveig Prusko, 1968 in Berlin geboren, hat einen abwechslungsreichen Werdegang hinter sich. Ursprünglich wollte sie Lehrerin werden, entschied sich dann jedoch für eine Karriere als Schriftstellerin oder Designerin. Mittlerweile sind sechs Bücher von ihr veröffentlicht. Ein kleiner Auszug aus dem vorgelesenen Buch entführte die Zuhörer in die Abenteuer von Lilly und Nikolas, die während ihrer Wohnmobilferien im Westerwald auf die Patchwork-Geschwister Ben, Mia und Lina treffen. Gemeinsam entdecken sie eine alte Scherbe mit den Initialen FWR und geraten in ein spannendes Abenteuer, das sie auf die Spur von Friedrich Wilhelm Raiffeisen führt, der vor 200 Jahren viel Gutes für die Region getan hat. Als die Scherbe gestohlen wird, scheint der Dieb direkt aus der Vergangenheit zu kommen.

Nach der Lesung gab es noch eine Signierstunde und anschließend hatten die Gäste die Möglichkeit, an einer Führung durch das Raiffeisenhaus mit Raiffeisenbotschafterin Anette Neitzert teilzunehmen, die das Erlebnis abrundete. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot eine wunderbare Gelegenheit, die faszinierende Welt des Bergbaus und die Geschichten von Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu entdecken.