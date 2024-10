Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Wäller Spendenwanderung war ein voller Erfolg

Richtig viel los war am Donnerstag auf dem beliebten Kleinen Wäller Klangpfad. Viele folgten an dem freien Tag dem Aufruf „Wandern und Gutes tun“. Darüber freuten sich die Organisatoren der Tourist-Info der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die mit einem Info-Stand vor Ort waren.

Die Veranstalter, die Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied gemeinsam mit der Westerwald Touristik-Service zogen, zusammen mit der Tourist-Info der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld ein überaus positives Fazit. Insgesamt standen sechs Touren zur Auswahl. „Wir waren überwältigt von den vielen Familien und Gruppen, die ihre Wanderschuhe schnürten, um mit einer Wanderung auf dem Klangpfad ein Vereinsprojekt aus der Region mit einem Spendencoupon über 10 Euro zu unterstützen“, so Martina Beer von der Tourist-Info.

Am Ausgangspunkt „Waldpavillon Rott“ konnten die Wanderer eine Selfie-Foto machen und damit ihre Spende für einen guten Zweck über die Sparkassen einbringen. Der Klangpfad bei Rott ist inzwischen eine beliebte ‘Kleine Wäller-Tour’, die speziell für Familien angelegt wurde.

Der Weg bietet sehr abwechslungsreiche Streckenabschnitte durch Wald, vorbei an Wiesen und Weihern und ist mit 5,4 Kilometer und nur 100 Meter Höhenunterschied ideal. Das Highlight sind aber die vielen Klanginstrumente, die auf große und kleine Entdecker warten.

Wer den gut ausgeschilderten Rundwanderweg einmal gehen möchte, folgt ab Walter Bartels Weg in 57632 Rott immer dem violetten Logo der Klangnote mit Klanglinien und dem Namen “Klangpfad“. Der Weg führt nach Oberlahr und mit mäßigem Anstieg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wer zwischendurch eine Pause benötigt, der kann sich gerne in die Holzwiege legen und einmal ganz in Ruhe die Natur genießen.