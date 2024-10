Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

OBERERBACH – Eine tolle Knolle – Herbstfest in Obererbach

Das 1. Herbstfest des Frauenchor Niedererbach stand unter dem Motto: Kulinarisches aus der Kartoffel. Die Sängerinnen freuten sich über die vielen Besucher, Familien aus Nah und Fern, die an diesem schönen Spätsommertag zum herbstlich dekorierten Festplatz in Obererbach gekommen waren. Bei leckeren, von den Sängerinnen selbst zubereiteten Kartoffelgerichten, Kaffee und Kuchen, genossen die Besucher einen der vermutlich letzten schönen Tage in diesem Jahr.

An verschiedenen Marktständen konnten Kartoffeln gekauft, in Handarbeiten eines Strickkreises vom Niederrhein gestöbert oder auch schon ein Geschenk für Weihnachten in Form von elektrischen Duftlampen erworben werden. Selbstverständlich gab es auch Musik. „Sweet Dreams“ von den Eurythmics oder „Wie schön Du bist“ von Sarah Connor sind nur zwei Lieder aus dem aktuellen Repertoire des Frauenchors. Das Resümee vieler Besucher: Es war ein schönes, gelungenes Herbstfest, das im nächsten Jahr gerne wiederholt werden darf.

Wer neugierig geworden ist und wissen möchte, was der Frauenchor sonst noch so im Repertoire hat, die Sängerinnen treffen sich zur Probe dienstagsabends um 18:15 Uhr im Bürgerhaus in Obererbach. Einfach ganz unverbindlich vorbeikommen und mitmachen. Besuchen Sie den Frauenchor auch auf der Internetseite www.fcniedererbach.de, Facebook unter Frauenchor Niedererbach oder Instagram frauenchor niedererbach.