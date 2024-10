Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Gemeinsame Online-Veranstaltungen der Volkshochschule mit der ARD: „Was Demokratie mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun hat“ – In der neuen vhs-Reihe stellen ARD-Journalisten ihre Arbeit vor und laden zum Austausch ein.

Einmal einer Investigativ-Journalistin über die Schulter schauen, von den Faktenfindern der Tagesschau Tipps und Tricks gegen Fake News erhalten oder einen Einblick in eine Nachrichtenredaktion bekommen: Bei acht Online-Veranstaltungen haben vhs-Teilnehmende die Möglichkeit, Medienmacherinnen und -macher live und persönlich zu erleben. Über interaktive Tools kommen sie mit den Referenten in Kontakt und können z.B. Fragen stellen oder an Umfragen teilnehmen.

Die kvhs Neuwied beteiligt sich an der bundesweiten Online-Reihe „Was Demokratie mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun hat“, die die Volkshochschulverbände Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der ARD im „Jahr der Nachricht“ 2024 organisiert haben. Journalismus und Demokratie sind eng miteinander verbunden. Einige Zusammenhänge sind allgemein bekannt, andere lohnt es genauer zu erkunden. Die digitale Seminarreihe von Volkshochschule und ARD nimmt acht verschiedene Blickwinkel ein, um in diesem Superwahljahr ins Gespräch zu kommen: Was Meinungs- und Pressefreiheit mit Demokratie zu tun haben?

Volkshochschulen und öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben beide einen öffentlichen Bildungsauftrag, den sie in dieser Reihe ganz praktisch gemeinsam umsetzen. Sie informieren Menschen umfassend über verschiedenste Themen und geben ihnen so die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden – eine wichtige Grundlage unserer Demokratie. Interessierte können ganz einfach von zuhause aus an den kostenfreien Online-Veranstaltungen teilnehmen und über den Chat oder Umfrage-Tools mit den Referenten in Kontakt treten.

Themen und Termine (immer von 18:00 bis 19:30 Uhr)

Okt. Sichere Quellen, starke Demokratie – Recherche als Berufung Nov. Public Value – Wie die ARD ihre gesellschaftliche Verantwortung begreift Nov. ARD-Retro – Archivöffnung als Chance für die aktuelle Meinungsbildung Dez. Desinformation entlarven – Tipps und Tricks gegen Fake News Dez. Pressefreiheit – Ein Grundrecht wird bedroht Jan. Newsroom – So arbeitet eine Nachrichtenredaktion Jan. Erinnerungskultur – Journalismus und gesellschaftliche Verantwortung

