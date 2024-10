Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Neuer Bereichsleiter im Gastronomischen Bildungszentrum Koblenz GBZ – Erik Bleeker folgt auf Ester Pauly

Nach fast drei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit im Gastronomischen Bildungszentrum Koblenz (GBZ) verabschiedet sich Ester Pauly, um sich einer anderen Aufgabe und neuen Herausforderung zu widmen. Ester Pauly hat in den vergangenen 27 Jahren maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg des Bildungszentrums beigetragen, zuletzt in ihrer Rolle als Bereichsleiterin der Kompetenzzentren AEK (Akademie für Ernährung und Kulinarik) sowie HMA (Hotelmanagement Akademie). Unter ihrer Leitung wurden innovative Bildungsprogramme, insbesondere im Bereich Blended Learning, erfolgreich etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. „Wir danken Ester Pauly sehr für das große Engagement für unser Gastronomisches Bildungszentrum und wünschen ihr nur das Beste“ so Dr. Sabine Dyas, die Geschäftsführerin des GBZ.

Zum 1. Oktober 2024 übernimmt Erik Bleeker die Leitung der beiden Kompetenzzentren. Er ist seit drei Jahren als Projektleiter im GBZ tätig und bringt umfangreiche Fachkenntnisse aus der Hotellerie und Gastronomie mit. Der gelernte Restaurantfachmann hat im Laufe seiner Karriere verschiedene Führungspositionen innegehabt, darunter als Direktionsassistent, F&B Manager sowie Sales & Marketing-Manager. Zudem ist er geprüfter Wirtschaftsfachwirt. „Mit seiner vielseitigen Erfahrung aus Familienbetrieben, der Sternehotellerie und internationalen Projekten sowie seiner Erfahrung in unserem GBZ ist Erik Bleeker hervorragend auf seine neue Aufgabe vorbereitet“ so Dyas.

„Ich freue mich sehr auf die neue Verantwortung und darauf, gemeinsam mit meinem Team zukunftsweisende Bildungsangebote zu gestalten“, betont Erik Bleeker. „Besonders wichtig ist mir, die praxisnahe Weiterbildung im digitalen Bereich weiter auszubauen und den aktuellen Anforderungen der HOGA-Branche sowie der Gemeinschaftsverpflegung gerecht zu werden.“ Mit seinem fachlichen Know-how und frischen Impulsen wird Erik Bleeker die erfolgreiche Arbeit von Ester Pauly fortsetzen und das GBZ auf seinem Weg als renommierte Weiterbildungs-einrichtung für die Gastronomie und Hotellerie weiter stärken.

Über das Gastronomische Bildungszentrum (GBZ): Das Gastronomische Bildungszentrum in Koblenz zählt zu den führenden Institutionen für Weiterbildung und Qualifizierung in der Gastronomie- und Hotelbranche. Mit einem breiten Spektrum an praxisorientierten Schulungen und Zertifikatslehrgängen trägt das GBZ seit vielen Jahren zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Branche bei. Foto: IHK KO