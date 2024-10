Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

HORHAUSEN – Pflanzbeete an der Arche in Horhausen in ehrenamtlicher Aktion auf „Vordermann“ gebracht

Ehrenamtliches Engagement zeigten Anja Puschke, Stefan Hermanns, Cornelia Martynski, Rolf Schmidt-Markoski und Michael Andresen bei der Grünflächen-Pflege-Aktion zu der die Ortsgemeinde Horhausen und die Evangelische Kirchengemeinde Honnefeld aufgerufen hatten. Es wurde Unkraut gejätet, Sträucher zurückgeschnitten, geharkt und gekehrt. In der Pause gab es leckere Plätzchen und Kaffee zur Stärkung. Die Idee zu der Aktion hatte Cornelia Martynski, die sich auch weiterhin engagieren möchte. Foto: Eric Andresen