Veröffentlicht am 19. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Aktionstag „Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz“ am 27. Oktober 2024 auf der Festung Ehrenbreitstein

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz lädt am 27. Oktober 2024 von 11 bis 17 Uhr im Rahmen des beliebten Aktionstags „Herbstvergnügen und Drachenfest“ auf der Festung Ehrenbreitstein ein. Der Ideenwettbewerb stellt seit mehreren Jahren in Form einer Ausstellung im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein die jeweiligen Sieger des Wettbewerbs vor. Im Fokus des Ideenwettbewerb stehen spannende Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche, die von erfolgreichen Gründungsinitiativen an diesem Tag selbst angeboten werden.

Die Firma Doderm, die sich auf innovative Produkte zur Pflege und zum Management von Hautproblemen spezialisiert hat, bietet eine kreative Aktivität, bei der Kinder und Jugendliche ihr eigenes Shampoo zusammenmischen können. Die Teilnehmenden wählen dabei aus verschiedenen Duftstoffen und Lebensmittelfarben. Ein eigen gestaltetes und gedrucktes Etikett macht die Shampooflasche zu einer ganz persönlichen Kreation, die mit nach Hause genommen werden kann.

Auch die Gründungsinitiative „Bahnlärmschutz“ wird an diesem Tag präsent sein und lädt Kinder dazu ein, sich am kreativen Lärmschutz zu beteiligen. Eine Skizze des Bahnlärmschutzes kann nach Belieben bemalt oder mit Collagen versehen werden, um den Gedanken des Lärmschutzes greifbar zu machen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Aktion der Gründungsinitiative „Stadtgemüse“, die den jüngeren Besucherinnen und Besuchern zeigt, wie einfach der Anbau von Pflanzen sein kann. In einem Workshop wird Watte in Petrischalen gefüllt und Samen eingepflanzt. So können die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erste Schritte im Urban Gardening kennenlernen.

Darüber hinaus wird ein innovativer „Haarfreier Duschabfluss“ vorgestellt, den die Teilnehmenden in einem Workshop selbstständig zusammenschrauben können. Eine Eigenmontage sowie das Ausprobieren in einer Duschwanne ermöglicht es den Heranwachsenden, spielerisch den technischen Hintergrund dieses Produkts zu verstehen.

Der Aktionstag des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz ist eine tolle Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, sich in technischen und kreativen Bereichen auszuprobieren und Neues zu lernen. Neben dem Aktionstag des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz bietet das „Herbstvergnügen und große Drachenfest“ auf der Festung Ehrenbreitstein ein vielfältiges und interessantes Programm für die ganze Familie. Nähere Informationen dazu auf der Homepage https://tor-zum-welterbe.de/festung-ehrenbreitstein/veranstaltungen/.

Ausgerichtet wird der Aktionstag vom Kulturzentrum Ehrenbreitstein und dem Landesmuseum Koblenz (Herbstvergnügen) sowie dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (Drachenfest). Weitere Informationen unter https://www.koblenzer-gartenkultur.de/kalender-details/herbstvergnuegen-und-grosses-drachenfest-210.html.

Alles zum Ideenwettbewerb unter https://www.ideenwettbewerb-rlp.de/.

Das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz stellt sich vor unter www.hs-koblenz.de/gruendungsbuero.