Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

BIRNBACH – Spendenübergabe an Kita „Villa Kunterbunt“ in Birnbach

Bei der 893-Jahr-Feier in Birnbach wurde ein Erlös in Höhe von 500 Euro durch den Getränkeverkauf erzielt. Da die Getränke von der Ortsgemeinde gesponsert wurden, konnten die gesamten 500 Euro an die Kita „Villa Kunterbunt“ gespendet werden. Hierzu geht nochmal ein Dank an „Grün-Weiß-Birnbach“ für den Dienst im Pavillon. Weitere Spenden erfolgten durch die am Fest teilnehmenden Vereine. Das Geld wurde von Ortsbürgermeister Mario Müller und seinen Beigeordneten Mike Bernhardt und Wilfried Bördgen an Carolin Jonitat, Leitung der Kita in Birnbach, übergeben. Mario Müller, Ortsbürgermeister