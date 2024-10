Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

SCHÜRDT – Vom Kartoffelfest in Schürdt waren Groß und Klein begeistert!

Das Kartoffelfest-Orga-Team lud zum ersten Mal, nach vielen Jahren, wieder zum Kartoffelfest an die Schürdter Grillhütte ein. Es war für jeden etwas dabei. Egal ob herzhaft mit Riwwes, Quark und Apfelmus oder eher süß mit köstlichem Kartoffelbrot und selbstgemachter Marmelade. Es wurde bis auf die letzte Kartoffel alles aufgefuttert.

Das Besondere an den ganzen Leckereien aber war, dass sie durchweg von Schürdtern stammten. So wurden die Kartoffeln für die Reibekuchen vom Bioland-Hof Mockenhaupt gespendet, das Kartoffelbrot wurde von Liane und Jörg im Backes gebacken und die Marmeladen stammten aus diversen Schürdter Privat-Küchen. Das Team dankte für die Unterstützung!

Am Vortag des Festes trafen sich bereits viele helfende Hände, in der Zukunft dürften es aber gerne noch mehr werden, zum gemeinsamen Kartoffeln schälen. Denn um so viele hungrige Schürdter und Schürdter Freunde zu verköstigen, bedarf es einer ganzen Menge der leckeren Knollen!

Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und viele Spiele, die auf dem Gelände der Grillhütte aufgebaut waren. So konnten die das gute Wetter optimal nutzen! Alle die es etwas ruhiger angehen wollten, fanden sowohl draußen als auch in der Hütte Sitzgelegenheiten, um in bunter Runde zusammen zu sitzen.

Ein wirklich gelungenes Fest! Tolle Aktion vom Orga-Team. Man darf gespannt sein, was sich der Bürgermeister samt Gemeinderat für das nächste Jahr einfallen lässt, denn #WIR SIND SCHÜRDT#. (jus) Fotos: Diana Wachow