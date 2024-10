Veröffentlicht am 15. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Erfolgreiche Teilnahme an der Expo Real in München – Oberbürgermeister Jan Einig, Bauamtsleiterin Nina Porz und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz unterstützen Marina-Projekt

Die Stadt Neuwied hat die „Expo Real“ in München genutzt, um sich gezielt mit Partnern für die strategische Weiterentwicklung der Stadt zu vernetzen. Auf einer der bedeutendsten Immobilienmessen Europas präsentierte Oberbürgermeister Jan Einig wichtigen Investoren und Akteuren aus der Wirtschaft die Entwicklungspotenziale der Deichstadt gemeinsam mit Bauamtsleiterin Nina Porz und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz.

„Die Expo Real ist für uns eine wichtige Plattform, um uns konzentriert mit Investoren zu vernetzen“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. „Mir liegt die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung der Stadt Neuwied sehr am Herzen. Hier in München haben wir die Gelegenheit genutzt, unsere Stadt als attraktiven Standort für Investitionen zu positionieren und zukunftsweisende Projekte voranzubringen.“.

Während der Messe fanden diverse Gespräche mit bekannten Partnern statt, darunter mit der „AREA Development GmbH“ aus Mülheim-Kärlich. Diese treibt derzeit mit großen Schritten das Entwicklungsprojekt am Neuwieder Jachthafen voran und präsentierte das Vorhaben an einem eigenen Stand. „Wir haben mit dem Projekt auf der Messe viel Aufmerksamkeit erhalten und Neuwied damit in den Fokus interessanter Investoren gerückt“, freut sich Geschäftsführer Ilmi Viqa. Gemeinsam wurden Möglichkeiten erörtert, um das Wachstum der Region weiter zu stärken. „Die Entwicklung des Hafengeländes ist ein wichtiges Ziel unserer Stadtentwicklungsstrategie“, unterstreicht der Oberbürgermeister. „Das Potenzial dieses Standortes wollen wir gemeinsam mit Investoren weiter ausschöpfen, um unsere Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort zu erhöhen.“. Verwaltung und Politik arbeiten dabei eng zusammen, um die Weichen für die zukünftige Stadtentwicklung zu stellen und den Standort Neuwied im Wettbewerb der Regionen nachhaltig zu stärken. Foto: NRST