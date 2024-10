Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

ELMSTEIN – 12-Jährige aus Elmstein wird vermisst

Seit Freitag, 11. Oktober 2024, wird eine in Elmstein wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Freitagmorgen ihre Wohnung und ging wie gewohnt zur Bushaltestelle, um zur Schule zu fahren. Dort traf sie jedoch nicht ein. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste in Rödermark in Hessen oder im Bereich Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 12-Jährigen: Sie ist ca. 1,60 m groß und ca. 50 kg schwer. Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen engen Hose (Loch auf Kniehöhe) und weißen Adidas Turnschuhen bekleidet. Weiterhin trägt sie einen hellblauen Rucksack, auf dem Schmetterlinge abgebildet sind. Sie ist Brillenträgerin und trägt einen kurzen Pony.

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/8V5kwUc

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 / 854-0 an die Kriminalpolizei Neustadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei